Prosus gaat eigen aandelen inkopen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Prosus en het voormalig moederbedrijf Naspers gaan over een langere termijn eigen aandelen inkopen, om de korting op het aandeel op de onderliggende waarde van met name het belang in Tencent te verkleinen. Dat maakte Prosus maandagochtend bekend. Het doel is om de waarde per aandeel te vergroten, door gebruik te maken van die korting. Het inkoopprogramma zal doorgaan zolang de korting op de aandelen op een verhoogd niveau blijft. Het inkoopprogramma zal worden gefinancierd door de verkoop van aandelen Tencent op de markt. Dit zal gebeuren in kleine aantallen, overeenkomend met 3 tot 5 procent van het dagelijkse volume in de afgelopen drie maanden.



Het Chinese Tencent ondersteunt de koerswijziging bij Prosus, dat zichzelf eerder beperkingen oplegde op de verkoop van aandelen Tencent. Het zeer grote aandelenpakket Tencent bepaalt een groot deel van de waarde van Prosus. Door het inkoopprogramma zal de blootstelling van Prosus aan Tencent per aandeel toenemen, terwijl de aandeelhouders van Prosus en Naspers tegelijkertijd een deel van het belang in Tencent te gelde maken. Prosus, dat maandag ook kwartaalcijfers publiceert, meldde verder dat het bedrijf de aandelen in JD.com heeft verkocht, die als speciale uitkering door Tencent werden uitgekeerd. Het ging om bijna 132 miljoen aandelen goed voor een belang van ongeveer 4 procent in JD.com. Bron: ABM Financial News

