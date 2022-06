HAL lanceert bod op Boskalis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) HAL heeft het overnamebod op Boskalis officieel gelanceerd. Dit werd vrijdagochtend bekendgemaakt. Het betreft een bod van 32,50 euro per aandeel inclusief dividend, of 32,00 euro exclusief het dividend van 0,50 euro per aandeel dat in mei werd uitgekeerd. De aanbiedingsperiode loopt van 27 juni tot en met 2 september. Op dit moment heeft HAL al een belang van 52,9 procent in Boskalis. Indien HAL een belang van 95 procent of meer verkrijgt, dan wordt Boskalis van de beurs gehaald. Als het belang groter is dan 80 maar kleinere dan 95 procent, dan wordt een beursexit overwogen. Boskalis liet eerder deze maand weten niet helemaal tevreden te zijn over de prijs die HAL biedt en beveelt het bod daarom niet aan bij zijn aandeelhouders. Er zijn gesprekken geweest met HAL om het bod te verhogen, maar daar voelt de investeerder niets voor. Al met al besloot Boskalis om, in het belang van alle aandeelhouders, het voorgenomen bod neutraal voor te leggen op prijs en aandeelhouders daardoor desgewenst de mogelijkheid te geven hun aandelen aan te bieden. Over de niet-financiële voorwaarden, waar onder meer de strategie, organisatie en werknemers onder vallen, werd wel overeenstemming bereikt door Boskalis en HAL. Bron: ABM Financial News

