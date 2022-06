Oekraine officieel kandidaatlid EU Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De leiders van de Europese Unie hebben donderdag goedkeuring gegeven om Oekraïne officieel kandidaat te maken om zich bij de EU aan te sluiten, wat de deur opent naar een mogelijk lidmaatschap in de komende jaren. Het besluit werd goedgekeurd door de EU-leiders op een top in Brussel en vervult een van de grootste verzoeken van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan Europese landen. Het is ook bedoeld om een ??duidelijke steunbetuiging voor Kiev naar het Kremlin te sturen. EU-leiders hebben Moldavië, dat grenst aan Oekraïne en waar Russische troepen aanwezig zijn in de secessionistische regio Transnistrië, ook officieel kandidaat gemaakt om zich bij het blok aan te sluiten. Het besluit over Oekraïne en Moldavië kwam nadat de Europese Commissie, het uitvoerend orgaan van het blok, vorige week had aanbevolen om beide landen de zogenaamde kandidaat-status aan te bieden. Bron: ABM Financial News

