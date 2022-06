'Grotere kans op recessie maakt obligaties aantrekkelijker' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Obligaties worden aantrekkelijker nu de kans op een recessie stijgt. Dit stelt Marc Seidner, CIO Non-traditional Strategies bij Pimco. "Obligaties doen het doorgaans goed tijdens recessies", aldus de strateeg. En de kans op een recessie neemt inmiddels toe, zoals ook blijkt uit cijfers voor het consumentenvertrouwen en de detailhandelsverkopen. De Amerikaanse Federal Reserve wordt gedwongen om maatregelen te nemen om de inflatie te beteugelen. Zo werd de rente eerder deze maand met 75 basispunten verhoogd. Dat gaat evenwel gepaard met een prijskaartje, waarschuwt Pimco, zowel voor de economie als voor bepaalde beleggingscategorieën. Maar als de Fed erin slaagt de inflatie in te dammen, "kan dat een nog sterker scenario creëren voor vastrentende beleggingen", denkt Seidner. "Er zijn relatief defensieve delen van de vastrentende markten die nu aantrekkelijkere rendementen bieden dan we in tijden hebben gezien." De Amerikaanse tienjaarsrente noteert inmiddels op 3,12 procent. Dat biedt ruimte voor beleggers om een positief reëel rendement te halen, meent Pimco. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.