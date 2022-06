Weer rood voor AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs levert donderdag opnieuw in. De AEX daalde rond de klok van 11 uur een procent naar 635,64 punten. Beleggers moeten het vandaag vooralsnog stellen met weinig richtinggevend nieuws. En de futures op Wall Street bieden ook weinig steun. Wel waren er vanochtend de voorlopige inkoopmanagersdata voor de eurozone. Zowel de dienstensector als de industrie in de eurozone groeide minder hard, zo bleek. De eerste haperingen zijn volgens econoom Chris Williamson inmiddels zichtbaar, nu de verhoogde vraag na de coronacrisis begint af te nemen. Hij wijst erop dat de inflatie hard stijgt en het vertrouwen onder zowel consumenten als ondernemers afneemt. De inkoopdata wijzen volgens Williamson op een economische groei van "slechts 0,2 procent aan het einde van het tweede kwartaal". Dat is flink minder dan de 0,6 procent aan het einde van het eerste kwartaal. "En het ergste moet vermoedelijk nog komen in de tweede helft van het jaar", waarschuwde de econoom. De euro/dollar handelde op 1,0493 en olie werd 2 procent goedkoper. De prijzen van grondstoffen staan de afgelopen dagen stevig onder druk. "De reden voor deze daling heeft niet te maken met vraag en aanbod, maar met de vrees voor een mogelijke recessie. Inflatieangst is omgeslagen in recessieangst", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Stijgers en dalers In de AEX was het opnieuw Heineken dat aan de leiding ging, met een koerswinst van 1,2 procent. Barclays verhoogde het koersdoel voor de Amsterdamse brouwer licht. Prosus won 1,1 procent en Unilever 0,6 procent. Philips, Unibail en AkzoNobel verloren 3 tot 4,5 procent. In de AMX was Basic-Fit de sterkhouder met een bescheiden winst van een half procent. Alfen, Air France-KLM, AMG en Galapagos verloren meer dan 3 procent en OCI zelfs bijna 6 procent. Smallcapfonds Vivoryon won 16,4 procent na een positief bericht over de voortgang met een studie. Majorel steeg 1,5 procent. De bouwers BAM en Heijmans daalden circa 3 procent en Eurocommercial Properties 4,7 procent. Bron: ABM Financial News

