ASML en ASMI verliezers in lagere AEX

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met verlies geopend. Rond kwart over negen noteerde de AEX bijna een procent lager op 636,20 punten. In de AEX gingen de meeste aandelen lager. ASML en ASMI verloren meer dan 2 procent. DSM daalde 2 procent na een koersdoelverlaging van Jefferies. Heineken en Prosus waren de enige stijgers, met koerswinsten van 1,5 en 1,3 procent. In de AMX ging Basic-Fit 2,7 procent hoger. AMG en OCI daalden 2,5 en 4,0 procent. Smallcapfonds Vivoryon won 15 procent na een positief bericht over de voortgang met een studie. Majorel steeg 1,3 procent, maar Heijmans en B&S verloren bijna 2 procent. Ajax won 2,5 procent, terwijl Renewi 1,9 procent daalde in de lokale lijst. Bron: ABM Financial News

