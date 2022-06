Fed blijft rente verhogen tot inflatie daalt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve is van plan om de rente te blijven verhogen totdat de centrale bank duidelijk bewijs ziet dat de inflatie vertraagt naar de doelstelling van 2 procent. Dat zei voorzitter Jerome Powell woensdag tegen een senaatscommissie. De centrale bank verhoogde de rente vorige week met 0,75 procentpunt. Dat was de grootste renteverhoging sinds 1994. Powell en zijn collega's hebben erop gehint dat een tweede verhoging met 75 basispunten eind juli mogelijk nodig zal zijn. "De komende maanden zullen we op zoek gaan naar overtuigend bewijs dat de inflatie omlaag gaat", zei Powell in een verklaring die bedoeld is om uit te spreken voor de senaatscommissie woensdag. "We hebben zowel het gereedschap dat we nodig hebben als de vastberadenheid die nodig zal zijn om de prijsstabiliteit te herstellen", aldus Powell. De federal funds rate ligt nu op 1,50 tot 1,75 procent en dat is historisch gezien laag, maar hoog vergeleken met het niveau rond nul van de afgelopen jaren tot maart van dit jaar. De centrale bankiers van de Fed verwachten dat de rente dit jaar op zijn minst tot 3 procent zal stijgen. De meeste beleidsmakers rekenen op een stijging tot 3,25 procent of 3,50 procent. "We voorzien dat verdere renteverhogingen gepast zullen zijn", zei Powell. De kosten van lenen zijn vorig najaar begonnen te stijgen en de financiële omstandigheden zijn nu aanzienlijk krapper geworden, volgens de Fed-voorzitter. Powell zei vorige week dat het steeds moeilijker wordt om een recessie te vermijden als de prijzen voor grondstoffen en energie zo hoog blijven. De centrale bank hoopt een zachte landing te kunnen bieden, door de economische groei te remmen, maar zonder dat dit tot een recessie leidt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.