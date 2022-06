Adyen ook op Amerikaanse mobiele app McDonald's Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Betaalbedrijf Adyen heeft de samenwerking met McDonald's uitgebreid naar de mobiele app van de hamburgerketen in de Verenigde Staten. Dat maakte Adyen woensdag bekend zonder financiële details te verstrekken. Sinds 2020 werken de twee bedrijven al samen in het Verenigd Koninkrijk en dit wordt nu uitgebreid naar andere markten wereldwijd. "Adyen heeft het antwoord op onze behoeften in een snel veranderende markt", zei Whitney McGinnis, chief information officer voor McDonalds in de Verenigde Staten. "Adyen heeft mobiele volumes tijdens piekmomenten verwerkt, zoals bij aanbiedingen en tijdens de drukste uren met bestellingen. Ook hielpen ze het succespercentage voor klanten die hun voorkeur voor betaalmethode verbonden aan hun digitale profiel en werden er minder creditcards geweigerd tijdens orders." Vaste klanten die hun betaalmethode hebben vastgelegd kunnen betalen met een viercijferige code waardoor de bestellingen sneller worden afgehandeld. Bron: ABM Financial News

