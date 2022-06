Ford kiest voor Spanje voor productie elektrische auto Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ford

(ABM FN-Dow Jones) Ford heeft voor de Spaanse stad Valencia gekozen om elektrische auto's voor de Europese markt te produceren. Dit liet de Amerikaanse automaker woensdag weten. Met dit besluit is de toekomst van de fabriek in het Duitse Saarlouis onzeker geworden. Momenteel werken er 41.000 mensen voor Ford in Europa, van wie 6.000 in Valencia en 4.600 in Saarlouis. Ford liet in een toelichting weten dat de overstap naar elektrische auto's zal resulteren in een flinke verkleining van het personeelsbestand bij de twee fabrieken. Details werden echter niet verstrekt. Ford is bezig zich voor te bereiden op een mogelijk Europees verbod op benzine- en dieselvoertuigen vanaf 2035. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.