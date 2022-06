ING: Duitse desinvestering BAM goed nieuws Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft met de verkoop van het belang in Ways & Freytag één van de belangrijkste stappen in het lopende desinvesteringsprogramma gezet. Dit bleek dinsdag uit een reactie van ING. De verkoop maakt het risicoprofiel van BAM een stuk gunstiger, aldus analist Tijs Hollestelle. Volgens de bank is met de verkoop de blootstelling van BAM aan het Duits/Deense tunnelproject Fehmarnbelt en het Cross River-project in Brisbane flink gedaald. Na contact met BAM bleek volgens ING dat Ways & Freytag gepaard ging met relatief hoge voorschotten, die ING raamt op 200 tot 250 miljoen euro in contanten. Met de verkoop wordt de balans van BAM dus korter. De boekwinst van ongeveer 50 miljoen euro die BAM meldde, is volgens ING vooral het gevolg van voorzieningen die in het verleden werden genomen op slechte projecten. Met de transactie wordt het orderboek van BAM met 1 miljard euro verkleind. ING heeft een koopadvies op BAM met een koersdoel van 3,50 euro. Het aandeel noteerde dinsdag op een groen Damrak 4,6 procent hoger op 2,37 euro. Bron: ABM Financial News

