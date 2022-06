Teslin rekent op inhaalslag TomTom Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) Teslin heeft het belang in TomTom vergroot en geeft aan te verwachten dat het navigatiebedrijf een inhaalslag zal gaan maken. "Wij zien veel potentie voor TomTom om de aankomende jaren hard te groeien en daarmee de operationele winst te verbeteren", verklaarde Jan-Jaap Bongers van Teslin de belegging in het aandeel. Door beperkte investeringen in vaste activa zal de groei ook leiden tot een stevige positieve kasstroom, verwacht Bongers. Hij rekent erop dat het bedrijf haar lange termijn omzetdoelstelling van 1,5 tot 2,0 miljard euro zal halen. "En kan dit doen met relatief beperkt extra investeringen." Teslin verwacht dat als dit gebeurt, de markt anders naar TomTom gaat kijken met een andere waardering als gevolg. "Wij zien dan ook veel ruimte voor waardecreatie en verwachten een aantrekkelijk lange termijn rendement", aldus Bongers. Teslin meldde per 14 juni een kapitaalbelang van 5,01 procent met een dito stemrecht in TomTom, zo bleek vandaag uit het register van de Autoriteit Financiële Markten. Bron: ABM Financial News

