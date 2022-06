Beursblik: Besi laat doelstellingen vermoedelijk ongemoeid Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De kans is klein dat BE Semiconductor Industries tijdens de beleggersdag op woensdag 15 juni de doelstellingen voor 2025 significant zal wijzigen. Dit denkt UBS. Momenteel mikt het bedrijf uit Duiven op een omzet van meer dan 1 miljard euro in 2025, met en brutomarge tussen 57 en 62 procent. De nettomarge zal dan vermoedelijk 30 tot 35 procent zijn. "Deze doelstellingen werden in juni 2021 gegeven en het is onwaarschijnlijk dat deze significant veranderen denken wij, gezien de macro-economische onzekerheid", aldus UBS. Dat wijst tevens op een vertraging in de consumentenvraag, die wordt gecompenseerd door de vraag vanuit datacenters. "Maar gebaseerd op de huidige winstgevendheid denken we dat er wat opwaarts potentieel is aan de winstkant", aldus de Zwitserse bank die voor dit jaar rekent op een brutomarge van meer dan 60 procent. Verder rekent UBS op sterke uitspraken over de orders voor hybrid bonding, die het sentiment goed zullen doen, hoewel ze vermoedelijk niet worden gekwantificeerd. In de eerste drie maanden van dit jaar was de totale orderinstroom 205 miljoen euro. Er was minder vraag voor het hoogste segment smartphones. En ook Chinese klanten van Besi waren wat rustiger. Hier valt momenteel volgens UBS ook niet veel verbetering te verwachten. UBS heeft een koopadvies op Besi met een koersdoel van 88,00 euro. Het aandeel steeg dinsdag 1,1 procent naar 53,04 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.