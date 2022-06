AEX start handelsweek waarschijnlijk fors in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdams beurs gaat maandag naar verwachting scherp lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 1,7 procent. Afgelopen vrijdag koerste de AEX na de vrijgave van Amerikaanse inflatiecijfers al 2,5 procent lager naar 681,97 punten.

De markt hoopte vrijdag dat de inflatie in de VS in mei erop zou wijzen dat de piek inmiddels achter de rug was. Het tegendeel bleek echter het geval. De inflatie liep afgelopen maand op naar 8,6 procent, het hoogste niveau in 40 jaar.

En dat lijkt een signaal dat de Fed ook in september de rente met 50 basispunten gaat verhogen, aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. Wel is daarvoor bepalend wat de komende maanden aan inflatiecijfers volgen, "maar als de cijfers zo blijven, dan schakelt de Fed niet terug naar 25 basispunten".

Woensdag zal de Federal Reserve bij zijn rentebesluit naar verwachting de rente ook met een half procent verhogen, maar na de inflatiecijfers van vrijdag wordt een verhoging met 75 basispunten niet langer uitgesloten, en de aandacht zal ook uitgaan naar de begeleidende teksten van voorzitter Jerome Powell.

“Beleggers willen er vooral van overtuigd worden dat de Federal Reserve het rente instrument kan inzetten zonder een recessie te veroorzaken”, stelde analist Lori Calvasina van RBC.

De obligatiemarkten lijken evenwel al voor te sorteren op een recessie en een aanhoudende te hoge inflatie, getuige de ongekend fel oplopende rendementen op onder meer 'treasuries'. Het jaarlijkse rendement op Amerikaanse staatsleningen met een looptijd van 2 jaar steeg vrijdag met maar liefst 24 basispunten naar 3,14 procent. Dit niveau werd voor het laatst in 2008 geregistreerd.

Op Wall Street drukten beleggers vrijdag met overtuiging de verkoopknop in en de breed samengestelde S&P 500 index verloor bijna 3 procent. Ook de Nikkei index in Tokio verliest vanochtend ongeveer 3 procent, net als de beurzen in Hongkong en Seoel.

Ook de olieprijzen doen vanochtend een stap terug met een daling van 1,7 procent voor de Amerikaanse olie-future, naar 118,64 dollar per vat.

De agressieve renteverhogingen van de Fed, in combinatie met een juist terughoudende Europese Centrale Bank, deels noodgedwongen vanwege te hoge staatsschulden in vooral Zuid-Europese lidstaten, laten hun sporen na op de valutamarkten. De dollar wint duidelijk aan kracht ten opzichte van de euro en het muntpaar noteerde vanochtend op 1,0493, waardoor pariteit meer en meer in zicht komt.

"Verschillende centrale banken zijn al een jaar geleden begonnen met het verkrappingsproces, en vaak agressiever [dan de ECB]. De nieuwe projecties van de ECB-medewerkers over de inflatie zijn al achterhaald. Dit is vrij verontrustend", aldus valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst.

Bedrijfsnieuws

Berenberg verhoogde het koersdoel voor Shell licht van 32,50 naar 33,00 euro en handhaafde het koopadvies. De analisten van de Duitse zakenbank zijn vooral te spreken over de winstgevendheid van de geïntegreerde gasdivisie.

HAL stelde de omwisselverhouding van het dividend vast op 5,70 euro per aandeel. Het dividend wordt uitgekeerd in aandelen HAL Trust voor 2,85 euro per aandeel en in contanten voor 2,85 euro per aandeel.

Fastned heeft bijna 23 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe obligaties.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index verloor vrijdag 2,9 procent op 3.900,86 punten, de Dow Jones index daalde 2,7 procent op 31.392,79 punten en de Nasdaq sloot 3,5 procent lager op 11.340,02 punten.