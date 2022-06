Het is nu zeker: Tesla kondigt aandelensplitsing aan

Dit is hoe het werkt.

Om niet al te ver terug te gaan kijk naar de goud hype.

Hoe hoger goud ging hoe toegankelijker het werd gemaakt om uiteindelijk maar genoeg particulieren te vinden om zo hoog mogelijk de rest positie aan kwijt te raken.

Van bijna onbereikbaar kon je uiteindelijk bijna een blokje goud als een frikandel uit de muur trekken.



Het eindigt altijd met de grote massa mobiliseren, the end game van de pump.



Cryptos het zelfde, van moeilijk gedoe met wallets naar ETF naar simpel stukjes kopen via een fund waar echt elke particulier toegang toe heeft, dat is inmiddels gebeurt, niet voor niets dat de grote wallets per saldo aan het verkopen zijn en particulieren per saldo koper zijn want o het heeft zoveel hoger gestaan...



Deze stocksplit ook net als Amazon, waarde creëren met iets wat fundamenteel niks is omdat dan de massa die blijkbaar niet genoeg geld heeft om een aandeel tegen de pre spit te kopen dan wel kan kopen...

En het hele Twitter, ik moet daarom zoveel extra verkopen, en uiteindelijk zorgt hij er wel voor dat die hele aankoop niet door gaat, enige positieve is dat we bevestigd krijgen dat een heleboel accounts nep zijn en aan de andere kant wordt er via offshore accounts kapitalen verdiend aan weer een pump van musk , net als met Bitcoin, met dogecoin etc etc..



Wil niet altijd zeggen dat iets daarna ook zakt, als er maar genoeg op Redit zitten kan alles tegenwoordig maar de odds veranderen wel heel erg.