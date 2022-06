Lavide vindt investeerder in beurshandelaar Van den Ouden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lavide Holding wordt een investeringsmaatschappij. Dit maakte de beursgenoteerde lege huls dondersgavond bekend. Lavide voerde in de afgelopen weken gesprekken Diede van den Ouden, tevens aandeelhouder van Lavide. Afgelopen week heeft hij het bestuur een voorstel gedaan om de holding operationeel te maken als investeringsmaatschappij. Lavide heeft van hem en een andere investeerder, die niet bij naam wordt genoemd, getekende commitment- en 'proof of fund'-verklaringen ontvangen. Daarmee heeft Lavide de zekerheid van een investering in de holding ter waarde van in totaal 5 miljoen euro. Op 9 juni 2022 hebben de partijen een intentieverklaring getekend. Tijdens een AVA zal Van den Ouden zijn plannen toelichten. Vervolgens zullen de plannen ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden voorgelegd tijdens een BAVA, die bij voorkeur nog voor 1 oktober 2022 zal worden gehouden. Bron: ABM Financial News

