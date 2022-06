Washington Post: Twitter deelt meer data met Musk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Twitter gaat een datastroom delen met Tesla-CEO Elon Musk om de geplande overname van het socialemediaplatform door Musk rond te krijgen. Dat meldde The Washington Post woensdag. De datastroom bevat informatie over alle tweets die dagelijks worden gepost en de accounts die ze versturen. Twitter zou dit soort data al verschaffen aan sommige bedrijven die betalen voor toegang, meldt de Amerikaanse krant. Musk was bereid 44 miljard dollar te betalen voor een overname van Twitter, maar meer recent hebben hij en zijn adviseurs aangegeven dat hij de deal zou kunnen "beëindigen", omdat hij bezorgd is dat Twitter niet accuraat heeft gerapporteerd over de hoeveelheid nepaccounts die actief zijn op het platform. Twitter gaf geen commentaar maar verwees naar een verklaring van maandag, dat het bedrijf "informatie met de heer Musk heeft gedeeld en coöperatief zal blijven delen om de transactie te vervolmaken volgens de voorwaarden van de fusie-overeenkomst". Het aandeel Twitter steeg woensdag 0,8 procent. Bron: ABM Financial News

