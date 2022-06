Kabinet gaf onterecht vergunning voor overname Sandd door PostNL Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) De minister van Economische Zaken en Klimaat had geen vergunning mogen verlenen voor de overname door PostNL van concurrent Sandd. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) donderdag in hoger beroep beslist. Daarmee bevestigt het CBb een eerdere uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Nadat de Autoriteit Consument en Markt een vergunning voor de overname van Sandd had geweigerd, vroeg PostNL de minister om toch een vergunning te verlenen. Toenmalig staatssecretaris Mona Keijzer gaf in 2019 onder voorwaarden toestemming voor een fusie tussen de twee postbedrijven. Enkele kleinere postbedrijven zagen dit niet zitten en gingen in beroep uit vrees voor prijsstijging van de diensten van PostNL na de fusie. Het CBb oordeelde in een "principiële uitspraak" dat de minister zich aan de beslissing van ACM had moeten houden. De vergunning door de rechtbank is dan ook ten onrechte verleend. Het CBb laat daarom de vernietiging van de vergunning door de rechtbank in stand en zet daarmee definitief een streep door de vergunning. Bij de rechtbank Rotterdam loopt nog het beroep van PostNL tegen de weigering van de vergunning door ACM. Die procedure was opgeschort tot deze uitspraak van het CBb. Als PostNL dat beroep handhaaft, kan de procedure bij de rechtbank nu worden voortgezet. Het staat dus nog niet definitief vast of de vergunning die de Mededingingswet voor deze overname vereist, er wel of niet komt. Analist Marc Zwartsenburg van ING ziet het nieuws als negatief omdat de impact van het besluit voor PostNL nog onduidelijk is. "Als er al een impact is", aldus de analist. Zwartsenburg sluit niet uit dat de uitspraak alleen consequenties heeft voor de minister van Economische Zaken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.