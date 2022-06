'Tesla wil personeelsbestand terugbrengen' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla moet het personeelsbestand met 10 procent terugbrengen. Dit zou topman Elon Musk volgens persbureau Reuters hebben geschreven in een email naar leidinggevenden binnen het bedrijf. In de titel van de mail staat dat Tesla wereldwijd geen personeel meer aanneemt. "Ik heb een superslecht gevoel over de economie", zo schreef Musk volgens Reuters. De mail volgt nadat Musk zijn personeel opriep weer 40 uur per week op kantoor aanwezig te zijn. Wie geen gehoor geeft aan deze oproep, zou kunnen vertrekken. Tesla was niet direct bereikbaar voor commentaar. Bron: ABM Financial News

