Aandeel Groupon in de lift

Beeld: Groupon

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen Groupon stijgen donderdag in de voorbeurshandel zo'n 10 procent, nadat bekend werd dat een activistische belegger een belang heeft genomen in het Amerikaanse kortingsbonnenbedrijf. RPD Fund Management uit New York heeft een belang in Groupon genomen van 9,9 procent, zo bleek uit een melding bij de Securities and Exchange Commission, gedateerd op 27 mei. In de documenten die zijn ingediend bij beurswaakhond SEC zei RPD dat het onder meer gesprekken heeft gehad met Groupon over "een mogelijke herziening van strategische alternatieven". RPD zei dat het betrokken zou kunnen zijn bij een aantal mogelijke transacties. Volgens de aanvraag heeft RPD tot op heden 55,9 miljoen dollar geïnvesteerd in Groupon-aandelen. Bron: ABM Financial News

