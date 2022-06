Futures Wall Street wijzen omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,4 procent in het groen. De Nasdaq heeft de wind nog iets meer in de rug.

Woensdag daalden de Amerikaanse beurzen na sterke economische cijfers uit de VS, die de zorgen aanwakkerden dat de Fed agressief blijft verkrappen om de hoge inflatie af te koelen.

De Fed begon woensdag officieel met het afbouwen van zijn balans van bijna 9 biljoen dollar.

"De Amerikaanse economie ziet er nog steeds vrij goed uit en dat betekent datr de Fed mogelijk ook na de zomer nog moet doorgaan met het verhogen van de rente in het tempo van een half procentpunt per keer", zei Edward Moya van Oanda.

Een banenrapport voor de private sector van ADP en het maandelijkse officiele Amerikaanse banenrapport van vrijdag zullen de dollar waarschijnlijk geen richting geven, verwacht Commerzbank. De Fed neemt al grote en ingrijpende stappen tegen de risico's van inflatie, een stijging of daling van de werkloosheid met een tiende van een procent zal dan niet veel uitmaken, volgens de Duitse bank.

Intussen is de inflatie in de Oeso-landen in april opgelopen naar 9,2 procent en stegen de producentenprijzen in die maand verder in de eurozone, maar wel minder sterk dan in maart.

In Europa werkt de Verenigde Naties aan mogelijkheden om graan en zonnebloemolie in Oekraïne het land uit te krijgen, ondanks de oorlog die er woedt. Een Russische topfuctionaris prees de inspanningen van Turkije om mijnen te ruimen in de Zwarte Zee. Een Amerikaanse topfunctionaris zei zich in te zetten voor Russische export, ondanks de sancties tegen het land.

De olieprijs daalde. Een juli-future West Texas Intermediate daalde 2,5 procent tot 112,44 dollar. Een augustusfuture Brent verloor 2,5 procent tot 113,42 dollar.

Vandaag vergadert oliekartel OPEC over de productie-afspraken en staan de Amerikaanse olievoorraden op de agenda.

De euro/dollar noteerde op 1,0641. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0651 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0711 op de borden.



Bedrijfsnieuws



Hewlett Packard Enterprise boekte het afgelopen kwartaal een licht lagere nettowinst op een vrijwel vlakke omzet. Hewlett Packard herhaalde de winst- en omzetverwachtingen voor dit jaar. Het aandeel lijkt ruim 6 procent lager te gaan openen.



GameStop heeft de omzet in het afgelopen kwartaal zien stijgen van 1,28 miljard naar 1,38 miljard dollar, terwijl het aangepaste verlies per aandeel van 0,45 dollar omsloeg in een winst van 2,08 dollar. De cijfers zijn beter dan verwacht, toch lijkt het aandeel iets lager te gaan openen.

Costco zal ook cijfers reapporteren, evenals Lululemon.

Slotstanden

Wall Street eindigde woensdag met verlies. De S&P 500 index sloot 0,8 procent lager op 4.101,18 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent tot 32.812,97 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager op 11.994,46 punten.