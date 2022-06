Video: Europa stevent af op recessie en dat betekent onzekere aandelenmarkten

(ABM FN-Dow Jones) Een groeivertraging staat voor de deur met zelfs een recessie in Europa. Dat betekent aanhoudende onzekerheid op de aandelenmarkten, waarschuwt Grethe Schepers, Director of Research Multi Asset van Fidelity International, voor de camera tegen ABM Financial News.

Aan het begin van het jaar rekende Fidelity op stagflatie, wat zo'n zes maanden zou duren om dan plaats te maken voor ofwel een gunstiger reflatie-scenario ofwel een ernstigere neergang. De inval in Oekraïne maakt het zwartere scenario volgens Schepers waarschijnlijker, want het was snel duidelijk dat deze nieuwe schok de inflatie verder zou aanwakkeren. Vooral in Europa.

Nu we tegen het midden van het jaar lopen ziet het er anders uit.

"De financiële voorwaarden, zoals de valutakoersen, de rentevoeten, de aandelenmarkten en het kredietrisico van bedrijfsobligaties, zijn dit jaar aanzienlijk aangescherpt, voornamelijk onder impuls van de agressieve centrale banken. Daardoor zou de stagflatoire dynamiek nu wel eens op zijn hoogtepunt kunnen zijn aanbeland. De vraag is wat er gaat gebeuren in de volgende fase van de cyclus en wanneer die begint", aldus Schepers.

Dat de wereldgroei in de komende twaalf maanden zal afnemen, lijkt waarschijnlijk. Een zachte landing is het meest waarschijnlijk, maar een recessie is zeker niet uit te sluiten. De data voor Europa wijzen op een wankelende consument en duidelijke vertraging van de bedrijvigheid. Ook belangrijk zijn de verstoringen in de energievoorziening door de oorlog, waardoor voorzichtigheid blijft geboden.

"Als we terecht inschatten dat er een recessie komt in Europa en in ieder geval een vertraging van de groei in de VS, dan houdt de onzekerheid op de aandelenmarkten voorlopig nog aan", zei Schepers.

Klik hier voor: Europa stevent af op recessie