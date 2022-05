Beursblik: Unibail blijft op verkooplijst Bank of America Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unibail-Rodamco-Westfield

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America handhaaft Unibail-Rodamco-Westfield op de verkooplijst. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Amerikaanse bank. Het aandeel heeft het dit jaar vooralsnog goed gedaan, met een dubbelcijferige stijging, waarmee Unibail beter presteerde dan zijn Amerikaanse sectorgenoten bijvoorbeeld. Analist Markus Kulessa verklaarde die stijging door te wijzen op het winstherstel na de coronacrisis en het belang dat Xavier Niel in Unibail uitbreidde. Maar het coronaherstel is nu wel achter de rug, betoogt de analist. Hij verwacht dat de winstgroei in de tweede jaarhelft terugvalt naar zo'n 5 procent. In de eerste jaarhelft en de laatste zes maanden van vorig jaar was dit nog 40 procent. Kulessa wijst er verder op dat Unibail een relatief hoge schuld heeft, terwijl de financieringskosten juist hard stijgen. "Minder groei en meer inflatie is geen goed vooruitzicht voor de retail", waarschuwt Kulessa. En het kan volgens hem wel eens een opgave blijken om in de VS de portefeuille af te bouwen. Al met al houdt de markt te weinig rekening met alle tegenwinden, vindt Bank of America. Het aandeel Unibail daalt dinsdag 1,7 procent naar 65,54 euro. Bron: ABM Financial News

