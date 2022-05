Heijmans draagt Allard Castelein voor als commissaris Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) De raad van commissarissen van Heijmans wil Allard Castelein voordragen als vijfde lid van de raad van commissarissen. Dit meldde het bouwbedrijf maandag nabeurs. Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 juli 2022 zal Castelein formeel worden voorgedragen als commissaris voor de duur van ruim drieënhalf jaar. De voordracht wordt door de Ondernemingsraad ondersteund, aldus Heijmans. Castelein bekleedde in de periode van 1987 tot 2013 een groot aantal functies binnen Shell en is sinds 2014 eindverantwoordelijk voor het Havenbedrijf Rotterdam. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.