EU overweegt aanpassing olie-embargoplan Rusland - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Unie overweegt een aanpassing van een embargo op Russische olie, om zo Hongarije tegemoet te komen en een deal te sluiten. Dit meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden.



Sommige EU-leiders neigen naar een deal die olie via zee zou verbieden, terwijl leveringen via de belangrijke Druzhba-pijpleiding tijdelijk worden gespaard om het door land omgeven Hongarije meer tijd te geven voor een energie-transitie, volgens het persbureau.



De lidstaten bespreken het plan met de Europese Raad en de Europese Commissie, aldus Bloomberg, in de hoop voor de EU-top begin volgende week een akkoord te bereiken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.