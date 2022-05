Oliereuzen tijdelijk extra belast in VK Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Het Verenigd Koninkrijk gaat een tijdelijke heffing opleggen aan olie- en gasproducenten om de pijn van de stijgende energieprijzen voor consumenten te verzachten. Dit heeft de Britse overheid donderdag bekendgemaakt. Er komt tijdelijk een zogenaamde 'windfall tax' of energiewinstheffing van 25 procent, waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor een steunpakket van 15 miljard Britse pond om Britten te helpen met stijgende energierekeningen, onder meer door eenmalige vergoedingen. De belastingheffing, die direct van kracht is bovenop de huidige belastingen, verdwijnt weer naarmate de olie- en gasprijzen dalen. De maatregel, die gevolgen heeft voor oliereuzen als Shell en BP, loopt mogelijk tot eind 2025. Minister van financiën Rishi Sunak verklaarde donderdag dat olie- en gasbedrijven "buitengewone winsten" maken en dat de heffing het komende jaar naar verwachting 5 miljard pond zal opleveren. Analisten van Citigroup berekenden dat BP minder dan 10 procent van zijn mondiale winst behaalt in het VK. Voor Shell zou dit rond de 4 procent zijn. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.