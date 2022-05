'Shell praat met Indiaas consortium over Russische LNG-tak' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Shell is in gesprek met een consortium van Indiase energiebedrijven om zijn belang in een grote fabriek voor vloeibaar aardgas in Rusland te verkopen. Dit meldde persbureau Reuters donderdag op basis van ingewijden. India, 's werelds op twee na grootste olie-importeur en -gebruiker, heeft de aankoop van Russische voorraden opgevoerd sinds de invasie in Oekraïne en profiteert van grote kortingen in een tijd waarin de wereldwijde olieprijzen zijn gestegen. Volgens de bronnen is Shell onlangs in gesprek gegaan met een groep Indiase bedrijven, waaronder ONGC Videsh en Gail over het belang van 27,5 procent in de Sakhalin-2 LNG-fabriek in het oosten van Rusland. Shell weigerde commentaar te geven, aldus Reuters. ONGC, Gail en andere Indiase staatsbedrijven hebben niet gereageerd op het verzoek om een reactie, volgens het persbureau. Recent rondde Shell al de verkoop van de downstreamactiviteiten in Rusland aan Lukoil af. Shell kondigde in maart het vertrek uit Rusland aan vanwege de invasie in Oekraïne. Bron: ABM Financial News

