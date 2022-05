AEX blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef donderdagochtend dicht bij huis op Hemelvaartsdag. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,1 procent op 684,54 punten.

In Europa kleuren veel beurzen groen, nadat de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve suggereerde dat beleidsmakers niet van plan lijken om de rentes met meer dan 50 basispunten te verhogen.

Daarmee lijken de beurzen een rustig weekeinde tegemoet te gaan, na een volatiel begin van de week door zorgen over het verkrappende beleid van de Fed om de hoge inflatie het hoofd te bieden. Beleggers proberen in te schatten in welke mate de maatregelen van de centrale bank leiden tot een vertraging van de economie. De Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 daalde sinds de recordstand in januari met 17 procent en kwam zelfs kortstondig in een berenmarkt terecht afgelopen vrijdag. Nog op dezelfde dag kwam de index daar ook weer uit.

"De afgelopen weken stonden in het teken van hoge volatiliteit", aldus CIO Fahad Kamal van Kleinwort Hambros. "Dit heeft alles te maken met de vraag of er al dan niet een recessie komt. Beleggers laveren tussen hoop en vrees."

Volgens vermogensbeheerder Phillip Toews van Toews Asset Management gaven de Fed-notulen woensdagavond geen nieuwe inzichten in de plannen van de centrale bank. De rally op de Amerikaanse aandelenmarkten gisteren had volgens hem vooral te maken met de gedachte dat aandelen in de afgelopen tijd wel erg hard zijn afgestraft. "Althans, dat is het sentiment nu." Toews sluit namelijk niet uit dat de beurzen alsnog in een berenmarkt terechtkomen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0680. De olieprijzen stegen licht.

De macro-economische agenda is donderdag matig gevuld. Vanmiddag komen er cijfers over de Amerikaanse economie, naast data over de steunaanvragen en aanstaande woningverkopen in de VS.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Just Eat Takeaway.com aan kop met 1,2 procent. De ‘chippers’ Besi, ASMI en ASML verloren tot 1,3 procent.

In de AMX won Galapagos 3,0 procent. Galapagos zal een presentatie verzorgen op het European League Against Rheumatism congres begin juni in Kopenhagen. Het biotechnologiebedrijf zal 11 zogeheten abstracts presenteren en daarbij haar bijdrage aan de strijd tegen reumatoïde artritis uitlichten. OCI won 2,9 procent.

Air France-KLM daalde met 4,1 procent tot 1,68 euro. PostNL daalde met 1,8 procent en Inpost met 1,9 procent.

In de AScX won Accsys 5,7 procent. De houtveredelaar haalde woensdag 20 miljoen euro op met de uitgifte van nieuwe aandelen. Azerion daalde met 2,0 procent.

Op lokaal niveau won Motork 6,6 procent.