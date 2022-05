'Apple houdt iPhone-productie stabiel' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Apple

(ABM FN-Dow Jones) Apple wil dit jaar de iPhone-productie stabiel houden nu de ontwikkelingen op de smartphonemarkt steeds uitdagender worden. Dit schreef persbureau Bloomberg donderdag op basis van bronnen. De onderneming zou volgens de bronnen voor dit jaar orders voor 220 miljoen iPhones hebben neergelegd bij toeleveranciers, gelijk aan een jaar eerder. In de markt wordt volgens het persbureau rekening gehouden met een productie van rond de 240 miljoen telefoons, aangejaagd door een grote update voor de iPhone in de herfst.



Het jaar is voor de smartphonemarkt echter matig begonnen, zo merkte Bloomberg op. Kenners mikken op een krimp in de levering van smartphones dit jaar met 2 procent, tegen de achtergrond van inflatie en de oorlog in Oekraïne. Apple wilde tegenover Bloomberg niet reageren op de geruchten rond de iPhone-productie. Het bedrijf gaf ook geen doelstellingen af en is in 2019 opgehouden met productiedata te verstrekken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.