Groene slotkoersen in Amsterdam

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met winst gesloten. De AEX steeg 0,6 procent naar 684,11 punten. De koersen begonnen te stijgen nadat het sentiment op Wall Street verbeterde en de koersen daar ook opliepen. Er stonden verschillende macrocijfers op de agenda, maar de meeste aandacht lijkt uit te gaan naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve die vanavond worden gepubliceerd. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verwacht geen vuurwerk. "Beleggers weten dat centrale banken wereldwijd een inhaalslag proberen te maken en alles op alles zetten om de inflatie lager te krijgen en tegelijk de klap voor de economie te verzachten", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Er heerst angst onder beleggers dat beleidsmakers een grote fout maken met het verkrappen van het monetaire beleid, aangezien stagflatie op de loer ligt." In Davos zei voorzitter Klaas Knot van De Nederlandsche Bank dat een renteverhoging van 50 basispunten door de Europese Centrale Bank in juli wat hem betreft nog steeds op tafel ligt. Volgens Knot kan de ECB het zich alleen veroorloven om de rente geleidelijk te verhogen, als de inflatieverwachtingen "goed verankerd" zijn. De euro/dollar handelde op 1,0671 en olie werd iets goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX ging Prosus aan de leiding met een koerswinst van 4,7 procent. Just Eat Takeaway steeg 4,0 procent en Signify werd 2,7 procent duurder. De grootste dalers waren te vinden bij de halfgeleiderbedrijven. ASMI daalde 1,3 procent en Besi 2,1 procent. In de Midkap won SBM Offshore 2,9 procent en Aperam 2,0 procent. Alfen en WDP daalden 1,7 en 2,2 procent. Het aandeel Air France-KLM, dat gisteren een grote claimemissie aankondigde, sloot 0,6 procent hoger op 1,75 euro. Het aandeel noteerde ex-claim. In de AScX was Ordina koploper met een koerswinst van 7,5 procent. ING verhoogde het koersdoel. Verder won Fastned 3,7 procent en daalde Accsys 8,2 procent naar 1,48 euro. Accsys haalde 20 miljoen euro op met de uitgifte van nieuwe aandelen voor 1,45 euro per stuk, die de winst met 7 procent verwateren. Met dit geld wil de houtveredelaar zijn capaciteitsuitbreidingen financieren. Lucas Bols won 4,2 procent, maar Envipco moest 9 procent prijsgeven. De resultaten van Bols waren beter dan zowel de guidance van de destillateur zelf als de taxaties van Kempen. Envipco wist ondanks een hogere omzet niet uit de rode cijfers te blijven. Wall Street Bij het sluiten van de Europese aandelenmarkten noteerden de Amerikaanse beurzen tot circa een half procent hoger. Bron: ABM Financial News

