Somber Snap haalt Wall Street onderuit

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag lager, aangevoerd door verliezen bij internetbedrijven na een winstwaarschuwing van Snap, het moederbedrijf van Snapchat. De S&P 500 daalde 1,4 procent tot 3.919,81 punten. De Dow Jones-index daalde 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq leverde 2,8 procent tot 11.216,00 punten. Maandag sloten de beurzen in New York nog hoger, met stevige plussen in een opluchtingsrally. Beleggers reageerden positief op berichten dat de Amerikaanse president Joe Biden importheffingen op Chinese producten wil terugdraaien. Dinsdag gaan de koersen weer omlaag. "Technologie krijgt het hardst om de oren", zei Paul Nolte van Kingsview Investment Management. Hij voorziet een recessie in de VS in zes tot achttien maanden. Snap verloor dinsdag meer dan 40 procent, na de waarschuwing maandagavond dat de winstverwachtingen niet gehaald worden omdat de economie "sterker en sneller is verslechterd dan verwacht." "Iedereen die riep dat we het ergste gehad hadden, werd daarmee het zwijgen opgelegd" , zei Jeffrey Halley van Oanda. "Het benadrukt hoe kortstondig de stemmingswisselingen nu zijn en dat beleggers bij het eerste teken van problemen wegrennen."

Het sentiment werd ook gedrukt door een waarschuwing die Goldman Sachs de wereld instuurde. De zakenbank denkt dat er meer Chinese faillissementen in aantocht zijn uit de vastgoedsector, zei beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. Op macro-economisch vlak kijkt de markt naar licht dalende inkoopmanagersindices en cijfers over de Amerikaanse woningmarkt. De verkoop van nieuwe huizen daalde in april sterk. De WTI-olieprijs noteerde dinsdagmiddag rond de 110 dollar. De euro/dollar handelde op 1,0729. Bedrijfsnieuws Snap kelderde 42 procent. Het bedrijf kampt met verschillende uitdagingen: hoge inflatie, het nieuwe privacybeleid van Apple en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De verwachte omzetgroei van 20 tot 25 procent in het tweede kwartaal zal dan ook niet worden gehaald. Ook het positieve EBITDA-resultaat van 0 tot 50 miljoen dollar zit er niet meer in. Facebook verloor 8 procent en Pinterest werd 23 procent minder waard. Alphabet, moederbedrijf van Google, verloor bijna 6 procent, net als Twitter. Online vergaderdienst Zoom staat er beter voor na sterke kwartaalcijfers en een opwaartse bijstelling van de winstverwachting voor dit boekjaar. Het aandeel steeg 3 procent. Best Buy opende dinsdagmiddag de boeken en gaf ook een winstwaarschuwing. Ook de omzet zal dit jaar lager uitkomen dan verwacht, zei de retailer, na een winst- en omzetdaling in het eerste kwartaal. Het aandeel won toch 0,5 procent. Modemerk Ralph Lauren wist de verwachtingen te verslaan in het afgelopen kwartaal en verhoogde het dividend. Het aandeel steeg 1 procent. Bron: ABM Financial News

