Envipco boekt verlies

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Envipco heeft in het eerste kwartaal meer omzet geboekt dan een jaar eerder, maar draaide wel verlies. De maker van statiegeldmachines neemt stappen om de marge te verbeteren nu de kosten oplopen, maakte het bedrijf dinsdagavond bekend. De omzet steeg van 8,3 miljoen euro een jaar eerder tot 10,4 miljoen euro afgelopen kwartaal. Gunstige wisselkoerseffecten droegen ongeveer een derde bij aan de groei. Veruit de meeste omzet komt uit Noord-Amerika, met 9,4 miljoen euro. Het bedrijf boekte een nettoverlies van 1,3 miljoen euro, tegen een winst van 2,0 miljoen euro een jaar eerder, toen er ruim 3 miljoen aan "overige inkomsten" waren die dit jaar ontbraken. De operationele kosten stegen echter ook van 3,8 miljoen naar 4,6 miljoen euro en de brutomarge daalde van 37 procent een jaar eerder naar minder dan 33 procent. De marge was wel iets beter dan in het vierde kwartaal. "We blijven de impact zien van uitdagingen in de aanvoerketen en hogere kosten van logistiek en stellen daar prijsstrategieen en gerichte margeverbeteringsprojecten tegenover", zei CEO Simon Bolton in een toelichting. Tijdelijke arbeidskrachten werden teruggeschaald in het eerste kwartaal. Envipco heeft in mei een fabriek in Roemenië geopend, die jaarlijks 15.000 statiegeldmachines moet gaan maken, waardoor de totale capaciteit van het bedrijf stijgt naar 30.000 machines. De fabriek in Roemenië moet ook helpen tegen de kostendruk, zei Bolton. Outlook Envipco rekent op aanzienlijke omzetgroei in het tweede kwartaal, wijzend op een sterk orderboek voor dit kwartaal. Het bedrijf ziet de kosten van onderdelen en logistiek mettertijd normaliseren en blijft de kosten onder controle houden en de prijzen verhogen om de marges op te krikken. Bron: ABM Financial News

