Beursblik: afbouwen coronamaatregelen stuwt omzet Lucas Bols

(ABM FN-Dow Jones) Lucas Bols heeft in het afgelopen boekjaar een flinke omzetgroei geboekt nu de coronamaatregelen in veel landen weer van tafel zijn. Dit is de verwachting van analisten geraadpleegd door ABM Financial News.

In gesprek met ABM Financial News zei CEO Huub van Doorne eind november vorig jaar dat voor Lucas Bols vooral belangrijk is dat de horeca in de VS open zou blijven. Daarnaast waarschuwde hij voor hogere inkoop- en transportkosten, die aan de marges knabbelen.

De analisten van Kempen en Kepler Cheuvreux rekenen gemiddeld op een jaaromzet van 83,7 miljoen euro. Dat is 46 procent meer dan de 57,3 miljoen euro een jaar eerder. Boekjaar 2020 was goed voor een omzet van 84,0 miljoen euro.

De autonome groei schat Kepler Cheuvreux in op 52,2 procent.

Netto verdiende de destillateur vermoedelijk 11,5 miljoen euro, zo verwachten beide banken. Een jaar eerder leed Lucas Bols juist nog een verlies van bijna 9 miljoen euro.

"We streven ernaar over het boekjaar 2022 een operationele winst te behalen die in de buurt komt van het boekjaar 2020, vóór de pandemie", zei Lucas Bols bij de halfjaarcijfers. De genormaliseerde operationele winst bedroeg voor de coronacrisis 17,6 miljoen euro, maar daalde in de crisis naar 8,6 miljoen euro.

Kempen rekent voor afgelopen jaar op een vrije kasstroom van 14,4 miljoen euro. Dat is 3 miljoen euro meer dan een jaar eerder.

Lucas Bols presenteert de jaarcijfers woensdag voorbeurs. Het aandeel stijgt dinsdag 1,9 procent naar 10,70 euro.