Meer verlies voor Azerion

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Het digitale entertainment- en mediabedrijf Azerion heeft het verlies over 2021 zien oplopen ten opzichte van de resultaten een jaar eerder. Dit maakte het bedrijf maandagavond bekend. Uit het jaarverslag van de onderneming bleek verder dat de omzet steeg van 195 miljoen euro over 2020 naar 308 miljoen euro vorig jaar. Het operationeel resultaat steeg van 3,8 miljoen naar 8,4 miljoen euro. Het nettoverlies lag in 2020 al op 5,3 miljoen euro en dat liep vorig jaar op naar 19,6 miljoen euro. Het bedrijf heeft sinds begin februari van dit jaar een notering aan de beurs van Amsterdam. Azerion meldde dat de definitieve cijfers wat afwijken van de voorlopige cijfers, die op 28 februari werden gepubliceerd vanwege boekhoudkundige aanpassingen. Zo viel het operationeel resultaat in 2021 9,2 miljoen euro lager uit en de EBITDA juist 1,8 miljoen euro hoger. Het nettoverlies lag ook 9,1 miljoen euro hoger dan eerder voorzien. Het aandeel Azerion sloot maandag op 8,28 euro. Begin februari op de eerste handelsdag opende het aandeel Azerion op 9,80 euro. Bron: ABM Financial News

