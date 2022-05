Valuta: Russische roebel in de lift Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Russische roebel zit maandag flink in de lift na een bericht dat de overheid in Rusland van plan is om een belangrijke deviezenlimiet voor exporteurs te verlagen. De munt steeg ten opzichte van de Amerikaanse dollar met ruim 6 procent waarmee het muntpaar werd verhandeld op 58,35 roebel. Daarmee is het verlies sinds begin dit jaar afgenomen tot zo'n 22 procent. Sinds de eerste echte sancties tegen Rusland vanwege de invasie van Oekraïne, is de munt gestaag aan het herstellen. In reactie op de sancties heeft de Russische regering verschillende stappen ondernomen om de roebel te ondersteunen, waaronder kapitaalcontroles. De winst van maandag komt voort uit een bericht van persbureau Bloomberg dat exporteurs slechts 50 procent van hun inkomsten in harde valuta hoeven om te zetten in roebels, in plaats van 80 procent. Het besluit zal op zijn vroegst deze week worden aangekondigd, aldus Bloomberg. Vrijdag zat de Russische munt ook al in de lift na berichten dat bedrijven in Spanje en Italië mogelijk bereid zijn te voldoen aan de eis van president Poetin om gasleveringen in roebels te betalen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.