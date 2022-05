Beursupdate: uitspraken Biden helpen beurssentiment Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De markten reageren positief op uitspraken van de Amerikaanse president Joe Biden dat hij wellicht diverse importheffingen die door de vorige president Donald Trump werden opgelegd aan China, zal opheffen. Dit zegt marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade maandag. "Dit is duidelijk een stap in de goede richting om de inflatie onder controle te krijgen", aldus Aslam, die erop wijst dat deze heffingen de inflatie in China "zeker" hebben aangewakkerd. Bron: ABM Financial News

