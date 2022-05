Olieprijs blijft boven 110 dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag licht gestegen. Bij een settlement van 110,28 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna een half procent duurder. Op weekbasis bleef de olieprijs vrijwel stabiel. "Olie beweegt in een krappe bandbreedte, gevangen tussen een krapper monetair beleid die een economische vertraging veroorzaakt en een krapper aanbod wereldwijd", aldus marktstrateeg Ole Hansen van Saxo Bank. Dat laatste kan verergeren wanneer China zijn lockdownmaatregelen volledig opheft. Dan kan de economie herstellen waardoor de vraag naar olie ook weer toeneemt. Eerder deze week reageerde de olieprijs al positief op een kleine versoepeling in Sjanghai. Brent noteerde vrijdag op 112,37 dollar. Online broker Lynx denkt dat Brent bij een opwaartse uitbraak kan stijgen naar 120 dollar per vat. Bij een neerwaartse uitbraak daalt de prijs van een vat richting de 80 dollar, aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.