Valuta: euro koerst richting 1,06 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond de 1,0570 dollar in een markt die een renteverhoging door de Europese Centrale Bank bij de aanstaande beleidsvergadering vrijwel volledig heeft ingeprijsd, maar ook nog altijd behoedzaam is.

"We weten uit de notulen van donderdag wat we op rentevlak van de ECB kunnen verwachten", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News.

Bij de laatste monetaire beleidsvergadering zeiden beleidsmakers dat de ECB evenveel belang moet hechten aan te hoge inflatieverwachtingen, als in het verleden bij te lage inflatieverwachtingen, zo bleek donderdag uit de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de bank op 13 en 14 april.

Volgens aanwezige beleidsmakers moest de ECB duidelijk maken dat een krapper monetair beleid de hoge energieprijzen niet kan verhelpen, maar wel de oplopende prijzen in de tweede ronde-effecten kan drukken. De ECB moest ook de indruk vermijden dat de centrale bank niets doet, terwijl de inflatiecijfers zo hoog zijn.

Gemiddeld gingen analisten nog uit van een eerste renteverhoging in het vierde kwartaal van dit jaar, maar 40 procent van de respondenten rekende al op een eerdere stap. Analisten zien de rente echter veel minder snel stijgen dan de markt nu inprijst, merkten de centrale bankiers op. De verhoogde onzekerheid zou de rentecurve steiler maken dan de "daadwerkelijke" renteverwachtingen.

"De komende weken zal de aandacht van de markt blijven uitgaan naar inflatiedata en de eventuele reactie daarop van ECB-bestuurders. Voorlopig lijkt de markt nog altijd voorzichtig, maar ook iets te zijn gekalmeerd en dat zal ook zo blijven", verwacht Boele.

Boele stond vrijdag stil bij twee iets minder dominante valuta's, de Noorse en Zweedse kroon, die aanzienlijk bewogen en daarmee een indicatie geven over hoe de markt omgaat met de economische verwachtingen, inflatie en het monetaire beleid.

Tussen het begin van de oorlog in Oekraïne en begin april steeg de Noorse kroon meer dan 7 procent ten opzichte van de euro, maar sindsdien is de kroon verzwakt en staat deze nu op een lager niveau dan bij het begin van de oorlog, terwijl de olieprijzen op een hoog niveau zijn gebleven.

"Beleggers begonnen rekening te houden met de mogelijkheid van agressieve renteverhogingen door de ECB. De financiële markten houden nu rekening met meer renteverhogingen van 25 basispunten voor de ECB dan voor de Norges Bank. Nog niet zo lang geleden was dit ondenkbaar. Hierdoor is het renteverschil tussen Noorwegen en Duitsland kleiner geworden en dat heeft geleid tot een lagere kroon ten opzichte van de euro. Wij verwachten net als de markt dat de ECB de depositorente op 9 juni met 25 basispunten gaat verhogen, terwijl de Norges Bank de beleidsrente op 23 juni naar verwachting met 25 basispunten zal verhogen", aldus de valutaspecialist vrijdag.

Ten tweede is het beleggerssentiment de afgelopen weken verslechterd door de vrees dat een agressieve verkrapping door de centrale banken een negatief effect zal hebben op de groei. Beleggers hebben daarop volgens Boele valuta’s van de hand gedaan die gevoeliger zijn voor de groeivooruitzichten en die minder liquide zijn. De Noorse kroon is er daar één van.

Tot de volgende ECB-vergadering van 9 juni kan de euro verder stijgen ten opzichte van de kroon, maar daarna verwachten wij dat de munt weer herstelt. "Wij denken dat de markt te agressief is in haar verwachtingen voor de ECB. Wanneer beleggers de verwachtingen ten aanzien daarvan verlagen, is het waarschijnlijk dat de euro ten opzichte van de kroon daalt", aldus Boele.

"Wij verwachten ook dat de Norges Bank de geplande renteverhogingen dit jaar en volgend jaar, zal voortzetten en wij verwachten dat de olie- en gasprijzen relatief hoog zullen blijven. Dat zal de Noorse economie en de Noorse munt ten goede komen met in het achterhoofd de kans op een wereldwijde recessie", aldus de specialist van ABN AMRO.

Voor het einde van het jaar verwacht de bank voor de euro een koers van 9,60 Noorse kroon en voor het einde van 2023 van 9,20 kroon.

Sinds 18 april heeft de Zweedse kroon het beter gedaan dan de Noorse kroon in een omgeving van hogere aandelenvolatiliteit en krappere renteverschillen tussen Noorwegen en Zweden. De inflatiecijfers in Zweden waren hoger dan verwacht, hetgeen leidde tot een verrassende renteverhoging door de Riksbank.

"De Riksbank werd lang beschouwd als een centrale bank die als één van de laatste zou overgaan tot het verhogen van de rente, ook door ons", aldus Boele. "Maar de Riksbank is nu begonnen met het verhogen van de rente, maanden voordat de ECB tot een verhoging overgaat. Deze verandering in de monetaire beleidsvooruitzichten van de Riksbank heeft de Zweedse kroon over de hele linie ondersteund. De Riksbank heeft aangegeven dat de beleidsrente dit jaar nog twee tot drie keer zal worden verhoogd. Dit staat in schril contrast met de boodschap in het monetaire beleidsverslag van februari, waarin geen renteverhogingen vóór 2024 werden voorspeld", aldus Boele.

"De financiële markten hebben hun verwachtingen bijgesteld en verwachten nu een renteverhoging van 50 basispunten tijdens de vergadering van 30 juni. Wij denken dat de Riksbank de rente slechts in stappen van 25 basispunten per vergadering verhoogt. Wij verwachten wel dat de kroon ten opzichte van de euro zal stijgen door de hogere rente en de aantrekkelijke waardering. De blokkade in China en het effect daarvan op de wereldhandel kunnen echter voor Zweden, dat een open economie kent, negatief doorwerken in de koers van de kroon", zo stelde Boele vrijdag.

ABN AMRO heeft prognoses voor de euro ten opzichte van de Zweedse kroon aangepast in het licht van de bovengenoemde dynamiek en verwacht nu een koers van 10,20 Zweedse kroon voor het einde van dit jaar en van 9,80 kroon aan het einde van 2023.

Vandaag kwamen zeer scherp gestegen producentenprijzen van Duitsland over april naar buiten. Met een stijging van 33,5 procent op jaarbasis lag de toename nog hoger dan in maart.

De Britten lieten een onverwachte stijging van de detailhandelsverkopen in april zien van 1,4 procent op maandbasis, waar een afname met 0,3 procent was verwacht. De daling op jaarbasis met 4,9 procent bleef achter bij de verwachte min van 7,2 procent.

Voor vandaag is het wachten op het consumentenvertrouwen van de eurozone over mei in een voorlopige meting en de leidende indicatoren van de Verenigde Staten over april.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent lager op 1,0576 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8471 Britse pond. Het Britse pond steeg vrijdag 0,1 procent tot 1,2482 dollar.