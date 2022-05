China wil Russische olie voor strategische reserves - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) China probeert zijn strategische ruwe olievoorraden aan te vullen met goedkope Russische olie, een teken dat Peking zijn banden op het gebied van energie met Moskou aanhaalt, terwijl Europa er juist naar streeft de energie-import te verbieden vanwege de oorlog in Oekraïne. Peking is in gesprek met Moskou om extra voorraden te kopen, meldde Bloomberg donderdag op basis van ingewijden. De gesprekken worden gevoerd op regeringsniveau met weinig directe betrokkenheid van oliemaatschappijen, zei één bron. Over eventuele volumes en andere voorwaarden voor een deal is nog niet besloten, aldus het persbureau. Er is ook geen garantie dat er een deal komt. De ministeries van buitenlandse zaken van China en Rusland waren niet direct bereikbaar voor een reactie, aldus Bloomberg. Bron: ABM Financial News

