Damrak sluit flink lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met verlies gesloten, in het voetspoor van Wall Street dat woensdagavond omlaag dook, op teleurstelling over de resultaten van grote retailbedrijven.



De AEX-index sloot 2,1 procent lager op 678,35 punten.



"Wanneer defensief niet zo defensief is als je denkt, dat is vandaag een beetje het thema", zei vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor, verwijzend naar de retailnamen zoals Unilever en Ahold, die onderuit gingen op de Amsterdamse beurs.



Bij hoge inflatie is het belangrijk hoeveel prijsmacht een bedrijf heeft om de inflatie door te berekenen aan de klant. Retail is een vechtmarkt en bedrijven hebben daar vaak geen prijsmacht. "Ze verkopen allemaal hetzelfde product en de consument kiest op prijs." Voor zulke bedrijven duurt het een tijdje voordat ze de prijsstijgingen hebben ingehaald en dat drukt het resultaat, aldus Van Deijck.



Fabrikanten van bekende merken in de supermarkt zoals Unilever en Nestle hebben last van de berichten dat de consument vaker het goedkopere huismerk in plaats van het A-merk pakt.



Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield is afhankelijk van de omzetten van zijn winkels en ging donderdag hard onderuit.



Van Deijck merkte op dat de tienjaarsrente op Amerikaanse staatsleningen donderdag daalde. Dat wijst erop dat obligatiebeleggers minder bevreesd zijn dan de aandelenmarkten voor de gevolgen van de hogere rente. Intussen hebben aandelenbeleggers erg veel geld in kas, wat erop wijst dat de onrust groot is.



De Europese Centrale Bank gaat vrijwel zeker de rente verhogen, zei Van Deijck. De rentemarkt prijst dit nu volledig in volgens hem.



Uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell op dinsdag bevestigden dat de rente nog flink omhoog kan. Powell zei niet te weten op welk niveau de rente neutraal is en dat maakt beleggers bang, zei Van Deijck.



Economisch nieuws was er over de Amerikaanse arbeidsmarkt, waar de nieuwe aanvragen van een werkloosheidsuitkering afgelopen week opliepen tot 218.000.



De Philadelphia Fed-index kelderde in mei, van 17,6 naar 2,6. Dit betekent dat er nog maar een krappe meerderheid van de ondernemers in de regio een groei van de bedrijvigheid verwacht.



Verder daalden de bestaande woningverkopen in de VS in april zoals verwacht en liet de index van leidende indicatoren in april een daling zien van 0,3 procent, ook een indicator dat de Amerikaanse economie onder druk staat.



Het muntpaar euro/dollar koerste op 1,0593. WTI-olie kostte rond 109 dollar per vat.



Stijgers en dalers



Unibail-Rodamco-Westfield was de sterkste daler in de AEX-index, met 11,5 procent. Het bedrijf rolt het merk Westfield uit in Europa, met winkelcentra in Madrid, Stockholm en Warschau.



Zwaargewicht Unilever verloor bijna 5 procent na tegenvallende cijfers van Amerikaanse retailers woensdag. "Unilever heeft geen prijsmacht", zei Van Deijck. "Nestle heeft daar ook last van."



Ook Ahold en Heineken verloren flink terrein, met verliezen van 4 tot 5 procent.



Verzekeraar Aegon, met zijn grote Amerikaanse tak, verloor ruim 5,5 procent.



Just Eat Takeaway was een duidelijke stijger. Het aandeel won zo'n 5 procent. Adyen steeg 2,5 procent en Prosus zo'n 1,5 procent.



Signify daalde ruim 5,5 na een ex-dividendnotering.



In de AMX verloor hekkensluiter Arcadis meer dan 2 procent.



ABN AMRO verloor ruim een procent. Kepler Cheuvreux haalde de bank van de verkooplijst. Na kwartaalcijfers met een tegenvallende stijging van kosten en tegenwind voor de rentebaten is het dividendverhaal bij ABN AMRO "dood", volgens analist Benoit Petrarque.



Aalberts sloot licht hoger na een update die door Morgan Stanley als solide werd bestempeld. Het bedrijf meldde over de eerste vier maanden van dit jaar een autonome groei van 9 procent. De zakenbank rekent voor de eerste jaarhelft op slechts 2,5 procent groei.



Pakketkluizenbedrijf InPost won in de AMX ruim 8 procent en ging daarmee aan kop.



In de AScX deden aandelen uit de elektrische mobiliteitsbranche goede zaken. Ebusco steeg ruim 4 procent en Fastned 6,5 procent. B&S Group ging ex-dividend en sloot zo'n 5,5 procent lager.



Tussenstand Wall Street



Wall Street stond donderdag verdeeld. De brede S&P500 index daalde 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq steeg juist 0,4 procent.

Bron: ABM Financial News