Kohl's in de etalage

(ABM FN-Dow Jones) Kohl's heeft zichzelf zich donderdag in de etalage gezet en gaf tegelijk een winstwaarschuwing. Dit bleek donderdag uit de cijfers van het Amerikaanse warenhuis.

Kohl's heeft Goldman Sachs in de arm genomen om de strategie van het bedrijf tegen het licht te houden en een zo breed mogelijk scala aan opties te bestuderen. In dit proces zijn tot nu toe 25 partijen in naar voren gekomen, wat een aantal niet-bindende voorstellen opleverde.

Hedgefonds Starboard Value zou eerder ongeveer 9 miljard dollar over hebben om Kohl's in te lijven. Dit meldden ingewijden in januari aan de Wall Street Journal. Koh´l's zei hier bij de jaarcijfers al niets over, en dat veranderde donderdag niet.

Outlook

Voor het lopende boekjaar wordt door het bedrijf uit de staat Wisconsin inmiddels een netto-omzet verwacht die op jaarbasis 0 tot 1 procent hoger ligt dan een jaar eerder. Voorheen rekende Kohl's op een omzetstijging van 2 tot 3 procent.

De operationele marge wordt nu verwacht uit te komen tussen de 7,0 en 7,2 procent, tegen eerder een prognose van 7,2 tot 7,5 procent.

Ook de raming voor de winst per aandeel werd verlaagd, van 7,00 tot 7,50 dollar naar 6,45 tot 6,85 dollar.

In de markt werd vooraf al rekening gehouden met een winst per aandeel van 6,56 dollar.

Eerste kwartaal

De aangepaste winst per aandeel kwam in het afgelopen kwartaal uit op 0,11 dollar tegen 1,05 dollar een jaar eerder. De verwachting van analisten lag op 0,69 dollar per aandeel.

De kwartaalomzet voor de periode die eindigde op 30 april van dit jaar, daalde op jaarbasis van 3,89 naar 3,72 miljard dollar.

De nettowinst bleef stabiel op 14 miljoen dollar.

Het aandeel Kohl's noteerde donderdag in de elektronische handel voorbeurs in New York 4,5 procent lager.