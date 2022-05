Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is woensdag gedaald, ondanks een onverwachte afname van de Amerikaanse olievoorraden afgelopen weken en verdere daling van de benzinevoorraden. De juli-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2,5 procent lager op 109,59 dollar op de New York Mercantile Exchange. Eerder op de dag stond de olieprijs nog hoger, na de lagere olievoorraden. De olieprijs daalde vervolgens echter in samenhang met sterk dalende aandelenkoersen. De Dow Jones-index verloor meer dan 1.000 punten door vrees voor een recessie. Economische vertraging betekent minder winst voor bedrijven en ook minder vraag naar olie. De Amerikaanse handelsvoorraad aan ruwe olie daalde afgelopen week met 3,4 miljoen vaten, waar een stijging met ruim 2 miljoen vaten was voorzien. De benzinevoorraad daalde zelfs met bijna 5 miljoen vaten. Hier was een stabiel niveau voorspeld. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.