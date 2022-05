CMA CGM wil belang in Air France-KLM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM en CMA CGM gaan samenwerken op het vlak van luchtvrachtvervoer en die laatste heeft ook plannen om een belang in de Frans-Nederlandse maatschappij te nemen. Dit maakten de twee woensdagochtend bekend. Air France-KLM en CMA CGM tekenden inmiddels een tienjarige samenwerking op het vlak van luchtvrachtvervoer. "CMA CGM heeft de stevige intentie om een belang tot 9 procent in Air France-KLM te nemen", stond in het persbericht vanochtend. Dan zou de nieuwe aandeelhouder ook een plekje in de board van Air France-KLM krijgen, mits de aandeelhouders hiermee akkoord gaan. Bron: ABM Financial News

