Valuta: Britse pond in de lift

(ABM FN-Dow Jones) Het Britse pond noteerde dinsdag flink hoger na goede en beter dan verwachte data uit de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van dit jaar.

"De werkloosheid kwam niet alleen lager uit, in dit geval op 3,7 procent, ook de lonen liepen flink op", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Dat zorgt dinsdag voor een flink opwaartse beweging van de Britse munt."

De Britse werkloosheid nam met 0,3 procentpunt af, terwijl het aantal vacatures voor het eerste sinds het begin van de metingen hoger lag dan het aantal werkzoekenden.

De euro koerste dinsdag richting 1,05 dollar. "Wij denken niet dat de euro richting een één-op-één niveau neigt, ook omdat de Europese munt de afgelopen week behoorlijk scherp onder druk stond, naar ons idee wel iets te sterk. Een herstel van de munt lijkt het meest waarschijnlijk, iets wat je in de huidige koers ook terugziet", aldus de valutahandelaar van Ebury.

De economie van de eurozone groeide in de tweede berekening over het eerste kwartaal met 5,1 procent op jaarbasis tegen 5,0 procent in de eerste berekening. Op kwartaalbasis groeide economie met 0,3 procent, waar aanvankelijk een groei van 0,2 procent voor was berekend.

In de Verenigde Staten gaat dinsdag de aandacht vooral uit naar de detailhandelsverkopen over april, waar een prognose voor geldt van een stijging met 1,0 procent op maandbasis tegen een plus van 0,5 procent in maart ten opzichte van februari.

Verder staan voor de VS de industriële productie over april, het vertrouwen onder de huizenbouwers in mei en de bedrijfsvoorraden in maart op de agenda.

Met betrekking tot prominenten in de monetaire arena gaat de aandacht dinsdag geheel uit naar het optreden van de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde bij een gelegenheid in Darmstadt. Later op de dag is ook haar collega van de Federal Reserve Jerome Powell in New York aan het woord.

De Britse minister van financiën Rishi Sunak beantwoordt vandaag vragen afkomstig uit het Lagerhuis.

De voorzitter van de Federal Reserve van St. Louis James Bullard houdt een redevoering en dat geldt ook voor zijn collega's Loretta Mester van de Fed van Cleveland en Charles Evans van de Fed van Chicago.

De euro noteerde dinsdag 0,5 procent hoger op 1,0481 dollar. De Europese munt noteerde 0,8 procent lager op 0,8401 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 1,2 procent en noteerde op 1,2472 dollar.