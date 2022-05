AEX weer boven 700 punten, vooral het aandeel Prosus is niet aan te slepen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdag overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,6 procent tot 705,37 punten.

"De Europese beurzen zijn positief geopend, nadat de Aziatische aandelenmarkten eveneens de weg omhoog vonden door optimisme over het afbouwen van enkele coronarestricties in Hongkong en Shanghai", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Analisten van Deutsche Bank merkten bovendien op dat er optimisme is in aanloop naar een bijeenkomst vandaag tussen Chinese bedrijven en beleidsmakers. Mogelijk kunnen de gesprekken leiden tot een versoepeling van de "draconische" maatregelen tegen techbedrijven, aldus Deutsche Bank.

"Als we naar China kijken, zijn de fundamentele cijfers zo slecht en is er zoveel slecht nieuws geweest dat er volgens mij een groeiend gevoel is dat er meer beleidsondersteuning zal zijn voor de economie, voor bedrijven en voor de markten“, aldus analist David Wong van AllianceBernstein. Maandag bleken de Chinese detailhandelsverkopen door de lockdowns in april op jaarbasis met dubbele cijfers te zijn gedaald.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0492. De olieprijzen stegen met 0,3 procent.

Op macro-economisch vlak bleek de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van dit jaar een pas op de plaats te hebben gemaakt.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor orde vrijgave van de Amerikaanse industriële productie in april, de detailhandelsverkopen in de VS en een eerste raming van de economische groei in het tweede kwartaal in de eurozone.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen profiteerde Prosus, grootaandeelhouder van Tencent, van een scherpe opleving van Chinese techaandelen en een paar positieve analistenrapporten. Tencent won in Hongkong ruim 5 procent en in Amsterdam steeg Prosus 5,2 procent tot 46,42 euro. JPMorgan Cazenove verhoogde het advies voor Prosus van Neutraal naar Overwogen. Het koersdoel ging scherp omhoog van 45,40 naar 73,40 euro. Jefferies verhoogde daarnaast het koersdoel voor Prosus van 46,00 naar 50,00 euro, maar handhaafde het Houden advies.

Just Eat Takeaway was eveneens een grote stijger met een koerswinst van 3,5 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees erop dat Bryan Garnier het advies voor Just Eat Takeaway verhoogde van Verkopen naar Kopen. Wolters Kluwer en Ahold Delhaize noteerden circa 0,5 procent lager.

In de AMX won AMG 6,1 procent en InPost zelfs 8,8 procent. OCI verloor juist 2,0 procent en Galapagos leverde 0,6 procent in.

In de AScX verloor B&S Group in de nasleep van de cijferrapportage op maandag 4,4 procent. ING haalde het aandeel dinsdag van de kooplijst, terwijl het koersdoel fors omlaag ging. Fastned won juist 5,5 procent.