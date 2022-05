Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Prosus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft dinsdag het koersdoel voor Prosus verhoogd van 46,00 naar 50,00 euro bij handhaving van het Houden advies. De koersdoelverhoging volgt op een update van Prosus over de intrinsieke waarde, zijn belangen in private en beursgenoteerde ondernemingen en de schuldpositie in maart. Jefferies paste daarop zijn waarderingen aan voor de diverse belangen die Prosus heeft. Zodoende kwam de zakenbank tot een hoger koersdoel. Analist Sebastian Patulea stelt dat Prosus wat belangen moet verkopen en dat Chinese toezichthouders de teugels minder strak aantrekken voor techaandelen, voordat hij positiever kan worden over het aandeel. Ook moet het sentiment rond verlieslatende techaandelen verbeteren. Het aandeel Prosus sloot maandag op 44,14 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.