Correctie: Wall Street koerst flink hoger

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street noteert vrijdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 index stijgt 1,6 procent op 3.993 punten, de Dow Jones index wint 0,7 procent op 31.966 punten en de Nasdaq koerst 3 procent hoger op 11.711 punten.

Wall Street leek na een aanvankelijke opleving ook donderdag weer terrein prijs te geven, maar dankzij een rally in het laatste handelsuur was er toch sprake van een min of meer neutraal slot. Wel eindigde de Dow Jones index voor de zesde achtereenvolgende handelsdag lager.

Nabeurs zei voorzitter Jerome Powell dat de Federal Reserve niet "actief overweegt" de rentes met 75 basispunten te verhogen. Tegelijk waarschuwde hij wel dat de Fed mogelijk geen zachte landing voor de economie kan garanderen.

"Deze week was een verschuiving zichtbaar in de markten. De stemming is omgeslagen van beleggers die zich eerder afvroegen of we kunnen functioneren in een economie met hogere rentes naar beleggers die zich nu afvragen of we op het punt van een recessie staan", aldus macrostrateeg Florian Ielpo van Lombard Odier Investment Managers.

Op weekbasis koersen de Dow, S&P 500 en Nasdaq af op op verliezen van 2,5 tot 3 procent.

De importprijzen bleken in april niet gestegen, zoals economen hadden voorzien. Na een stijging van 2,9 procent in maart, maakten de prijzen in april een pas op de plaats. De importprijzen voor brandstof daalden met 2,4 procent, na een plus van ruim 17 procent een maand eerder.

De exportprijzen stegen met 0,6 procent.

Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan toonde een daling in mei.

De euro/dollar handelt vrijdagavond op 1,0415 en olie wordt 4 procent duurder. De Amerikaanse tienjaarsrente handelt op 2,93 procent.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Twitter gaat een flink lagere opening tegemoet, nadat Elon Musk die overnameplannen op pauze zette. Hij wil eerst weten of het aantal nepaccounts op Twitter minder dan 5 procent is. Nadat de koers van Twitter voorbeurs hard daalde, zei Musk in een tweet nog altijd achter het overnameplan te staan. Het aandeel verliest vrijdag toch bijna 9 procent.

Het aandeel Robinhood noteert liefst 25 procent hoger, nadat Sam Bankman-Fried nabeurs een belang van 7,6 procent in de broker meldde. Bankman-Fried is de oprichter en grootaandeelhouder van cryptobeurs FTX.

Techaandelen doen vrijdag verder vooralsnog goede zaken. Nvidia stijgt 10 procent, Tesla 7 procent en Netflix zo'n 5 procent.

Correctie: om koersen Dow Jones index, S&P en Nasdaq in eerste alinea te vermelden.