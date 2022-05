Futures VS lopen verder op

(ABM FN) De Amerikaanse beurzen lijken vrijdag met een fraaie winst te gaan openen, nu de futures steeds verder oplopen.

Futures op de S&P 500 index noteren 1,5 procent in het groen en die voor de Nasdaq 2,0 procent.

Wall Street leek na een aanvankelijke opleving ook donderdag weer terrein prijs te geven, maar dankzij een rally in het laatste handelsuur was er toch sprake van een min of meer neutraal slot. Wel eindigde de Dow Jones index voor de zesde achtereenvolgende handelsdag lager.

Nabeurs zei voorzitter Jerome Powell dat de Fed niet "actief overweegt" de rentes met 75 basispunten te verhogen. Tegelijk waarschuwde hij wel dat de Fed mogelijk geen zachte landing voor de economie kan garanderen.

De importprijzen in april bleken niet gestegen, zoals economen hadden voorzien. Na een stijging van 2,9 procent in maart, maakten de prijzen in april een pas op de plaats. De importprijzen voor brandstof daalden met 2,4 procent, na een plus van ruim 17 procent een maand eerder.

De exportprijzen stegen met 0,6 procent.

De beursagenda bevat verder nog het consumentenvertrouwen.

De euro/dollar handelde op 1,0377 en olie wordt ruim 2 procent duurder. De Amerikaanse tienjaarsrente handelt op 2,912 procent.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Twitter gaat een flink lagere opening tegemoet, nadat Elon Musk die overnameplannen ‘on hold’ zette. Hij wil eerst weten of het aantal nepaccounts op Twitter minder dan 5 procent is. Nadat de koers van Twitter voorbeurs hard daalde, zei Musk in een tweet nog altijd achter het overnameplan te staan.

Twitter lijkt 12 procent lager te openen en Tesla boekt juist een openingswinst van circa 7 procent.

Het aandeel Robinhood lijkt ruim 20 procent hoger te gaan openen, nadat Sam Bankman-Fried nabeurs een belang van 7,6 procent in de broker meldde. Bankman-Fried is de oprichter en grootaandeelhouder van cryptobeurs FTX.

Slotstanden

De Dow Jones daalde donderdag 0,3 procent naar 31.730 punten, terwijl de S&P 500 index 0,1 procent verloor. De Nasdaq won juist 0,1 procent.