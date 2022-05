ING verlaagt koersdoel PostNL stevig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft vrijdag het koersdoel voor PostNL verlaagd van 5,40 naar 3,60 euro bij handhaving van het koopadvies. Hoewel analist Marc Zwartsenburg het koopadvies handhaafde, waarschuwde hij dat het negatieve winstmomentum aanhoudt. Zo vindt de analist de outlook van PostNL nog steeds te optimistisch, terwijl de hoge inflatie een risico vormt voor de winstontwikkeling in 2022 en daarna. "Onze verwachtingen voor dit jaar liggen al aan de onderkant van de afgegeven outlook en kijkend naar het aandeel prijst de markt een nog veel negatiever scenario in", aldus de analist. Volgens Zwartsenburg is er dus geduld nodig, voordat het aandeel weer kan stijgen. Het postbedrijf rekent inmiddels op 170 tot 210 miljoen euro aan genormaliseerde EBIT. Dat was voorheen 210 tot 240 miljoen euro. Het inkoopprogramma van eigen aandelen biedt wat steun en beschermt het dividendrendement, dat Zwartsenburg "zeer aantrekkelijk" noemt. Het aandeel PostNL steeg vrijdagochtend met 1,0 procent tot 2,85 euro. Bron: ABM Financial News

