'Aegon sterk in zwakke markt'

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft de vooruitzichten voor de operationele kapitaalaanwas in 2022 verhoogd, terwijl de markt juist onder druk staat. Dit concludeerde analist Michael Huttner van Berenberg vrijdag, na de kwartaalupdate van de verzekeraar op donderdag. "Aangezien de markt dit jaar 10 procent is gedaald, is dat een erg sterk boodschap", aldus Huttner. "Dit betekent volgens ons dat Aegon nog veel winstpotentieel in reserve heeft." Ook voor 2023 werd Aegon positiever over de operationele kapitaalaanwas. Berenberg verhoogde daarom de taxaties naar de bovenkant van de bandbreedte die Aegon zelf aanhoudt. Aegon is bezig om de risico's te verlagen op zijn omvangrijke portefeuille van Amerikaanse lijfrentes, van ongeveer 80 miljard dollar, en zo kapitaal vrij te spelen. Dit is het enige punt van onzekerheid voor Berenberg. Aegon is aantrekkelijk gewaardeerd en dat rechtvaardigt een koopaanbeveling, meent Berenberg, dat een koersdoel van 6,00 euro hanteert. Het aandeel Aegon sloot donderdag op 4,86 euro. Bron: ABM Financial News

