Heijmans koopt Dynnic Energy

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans heeft Dynniq Energy overgenomen. Dit maakte het bouwbedrijf vrijdag bekend zonder financiële details te verstrekken. Dynniq Energy richt zich op het verbeteren van energievoorzieningen. Dat betreft zowel distributie van kabels en leidingen naar wijken en huishoudens, als het engineeren en bouwen van stations voor hoogspanningsnetten. Dynniq Energy heeft circa 100 medewerkers en een omzet van ruim 30 miljoen euro. Energie-infrastructuur is één van de strategische groeipijlers van Heijmans Infra. Bron: ABM Financial News

